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Израиль

Опубликованы имена четырех бойцов бригады "Голани", погибших в результате атаки БПЛА

время публикации: 14 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 09:05
Слева направо: Омри Тамари (19 лет), Йосеф Хиеб (19 лет), Йоав Агмон (19 лет), Алон Амитай (19 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации имена четырех бойцов бригады "Голани", погибших 13 октября в результате атаки БПЛА на базе около Биньямины. Все они проходили курс подготовки бойцов пехоты бригады "Голани".

Сержант Омри Тамари, 19 лет, из Мазкерет-Батьи.

Сержант Йосеф Хиеб, 19 лет, из Туба-Зангарии.

Сержант Йоав Агмон, 19 лет, из Биньямины Гиват Ады.

Сержант Алон Амитай, 19 лет, из Рамот Нафтали.

Семьи погибших получили сообщение об их гибели. По состоянию на утро 14 октября, в больницах Израиля остаются около 50 пострадавших в результате удара БПЛА по базе ЦАХАЛа в районе Биньямины. В больнице "Гилель Яфе" в Хадере – 30 раненых, из них четверо в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести. Шесть пострадавших, получивших легкие ранения, выписаны. В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве – четверо раненых, из них один в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней тяжести. В больнице "Рамбам" в Хайфе – трое раненых в состоянии средней тяжести. В больнице "А-Эмек" в Афуле – четверо раненых с легкими ранениями. В больнице "Шиба" в Тель а-Шомере – четверо раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого.

Вскоре после 19:00 в воздушное пространство Израиля проникли два вражеских беспилотных аппарата, один был успешно перехвачен в районе Крайот, второй – пилоты самолетов ВВС, вылетевших для перехвата, потеряли из виду. В 19:10 армия объявила, что "событие завершено", но еще через четыре минуты в чрезвычайные службы с военной базы начали поступать сообщения о пострадавших и раненых.

Беспилотник врезался в здание столовой на территории военной базы. В нескольких арабских источниках появились сообщения о том, что с беспилотника, перед тем, как он взорвался, была запущена ракета. ЦАХАЛ это отрицает. Военные заявляют, что атака была совершена с помощью БПЛА иранского производства, аппараты этого типа использовались "Хизбаллой" и раньше.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что всех военнослужащих, находящихся на атакованной базе и не пострадавших в результате атаки, попросили связаться с родными, чтобы они не переживали.

ЦАХАЛ расследует обстоятельства этой атаки, в частности, почему на военной базе не прозвучал сигнал тревоги, и каким образом БПЛА удалось "ускользнуть" от систем наблюдения.

Израиль
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