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Израиль

Из-за войны и службы израильтяне все чаще забывают выложить оружие перед полетом

время публикации: 14 октября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 16:34
Из-за войны и службы израильтяне все чаще забывают выложить оружие перед полетом
Moshe Shai/FLASH90

В сентябре в ручной клади пассажиров аэропорта Бен-Гурион, отправляющихся за границу, было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов: пять пистолетов, около 40 магазинов к пистолетам и автоматам, а также сотни патронов для пистолетов и автоматов.

Обнаружены и изъяты также ножи, наручники, газовые баллончики и даже складные дубинки, сообщает в понедельник, 14 октября, Walla. Управление аэропортов обращается к общественности с просьбой внимательно проверять свой багаж и убирать забытое после резервистской службы оружие и предметы, которые можно принять за оружие при просвечивании багажа.

В администрации аэропорта Бен-Гурион подчеркивают, что даже когда речь идет об обычной забывчивости и невнимательности, при любой попытке пронести на борт самолета оружие или боеприпасы охрана аэропорта обязана провести всю регламентированную международным законодательством процедуру, включая обыск, протокол и изъятие оружия. Это может привести к задержке или даже к тому, что ваш самолет улетит без вас.

При этом пассажир, пойманный с оружием или боеприпасами в аэропорту за рубежом, может быть арестован и осужден, в лучшем случае ему грозит депортация и пожизненный запрет въезда в эту страну.

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