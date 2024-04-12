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Израильтянин, арестованный в Малайзии по обвинению в подготовке покушения, отрицает свою вину

время публикации: 12 апреля 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 09:03
Израильтянин, арестованный в Малайзии по обвинению в подготовке покушения, отрицает свою вину
AP Photo/Vincent Thian

38-летний гражданин Израиля Шалом Авитан, арестованный в Малайзии около двух недель назад по обвинению в том, что он въехал в страну с целью убить другого израильтянина, заявил в суде, что отрицает свою вину, передает агентство Reuters.

Напомним, что Авитан был арестован в конце марта, через две недели после прилета в Малайзию. В ходе обыска у него было обнаружено шесть пистолетов и около 200 патронов. Он прибыл в страну по французскому паспорту, однако предъявил и израильский.

Об аресте Авитана в конце марта рассказал генеральный инспектор полиции Тан Шри Разарудин Хусейн. По его словам, задержание 38-летнего израильтянина было произведено через две недели после того, как он прибыл в Малайзию через международный аэропорт в Куала-Лумпуре 12 марта, в отеле "Джеланг Ампонг".

Позже стало известно, что малайская полиция арестовала израильского криминального авторитета Эрана Хайю, который объявлен в Израиле в розыск. Как утверждается, именно на него должен был совершить покушение Шалом Авитан.

Как сообщал сайт Mako, вместе с Эраном Хайей были задержаны гражданин Грузии и два гражданина Турции, которые были его телохранителями. Турецкий паспорт были и у криминального авторитета.

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