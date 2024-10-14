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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14.10.2024: операции в Шхеме и около Дженина

время публикации: 14 октября 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 06:13
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14.10.2024: операции в Шхеме и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14.10.2024 действовали около Дженина (в Джабе, Яабаде), в Шхеме и около Шхема (в Балате аль-Баладе), в Тубасе, около Рамаллы (в Наби Салахе), около Хеврона (в Хальхуле), около Бейт-Лехема (в Аль-Асакре, Байт-Фаджаре).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14.10.2024.

Израиль
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