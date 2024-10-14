x
14 октября 2024
|
последняя новость: 22:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 22:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Название войны осталось прежним, Галанта не пустили в США. Видеокомментарий

время публикации: 14 октября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 22:03
Название войны осталось прежним, Галанта не пустили в США. Видеокомментарий
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил сменить название войны с "Железные мечи" на "Войну возрождения". Какие политические и стратегические цели стоят за этим шагом, и как он влияет на формирование общественного восприятия?

Почему был отменен визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон? Почему уже много лет контакты с Соединенными Штатами находятся в прямом и исключительном ведении Нетаниягу?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook