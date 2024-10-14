Название войны осталось прежним, Галанта не пустили в США. Видеокомментарий

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил сменить название войны с "Железные мечи" на "Войну возрождения". Какие политические и стратегические цели стоят за этим шагом, и как он влияет на формирование общественного восприятия?

Почему был отменен визит министра обороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон? Почему уже много лет контакты с Соединенными Штатами находятся в прямом и исключительном ведении Нетаниягу?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".