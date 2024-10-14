Нетаниягу: "Лучший способ обеспечить безопасность сил UNIFIL – отойти от опасной зоны"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал обвинения в адрес израильских военных в том, что их действия подвергают опасности силы UNIFIL в Ливане.

"Обвинения в том, что Израиль намеренно атаковал силы UNIFIL, абсолютно ложны. Все наоборот: Израиль неоднократно просил UNIFIL покинуть опасную зону. Мы неоднократно просили их временно покинуть район боевых действий, который находится вблизи границы Израиля с Ливаном. Более того, в день, когда Израиль начал наземную операцию возле ливанской границы, мы прямо попросили их: "Пожалуйста, покиньте этот район, чтобы вам не был причинён ущерб", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль не воюет ни с UNIFIL, ни с гражданами Ливана. "Мы ведем войну с иранским оплотом – организацией "Хизбалла", которая использует ливанскую территорию для атак на Израиль. "Хизбалла" атаковала Израиль без всякой провокации с нашей стороны год назад, 8 октября, на следующий день после резни, устроенной ХАМАСом, и с тех пор продолжает атаки, запустив более 10.000 ракет и снарядов по Израилю. "Хизбалла" использует объекты и позиции UNIFIL как прикрытие для атак на израильские города и поселки. Эти атаки унесли жизни многих израильтян, в том числе и вчера", – заявил премьер-министр Израиля, подчеркнув, что Израиль имеет полное право защищаться от "Хизбаллы" и продолжит это делать.

"Мы сожалеем о любой угрозе для сотрудников UNIFIL, и ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты, но лучший способ обеспечить безопасность контингента UNIFIL – это прислушаться к просьбе Израиля и временно отойти от зоны опасности", – заявил Нетаниягу.