Ракетная тревога Акко, А-Кармель и у границы с Ливаном

17:10. Ракетная тревога прозвучала в поселке Штула на границе с Ливаном.

17:16. Через несколько минут предупреждение о ракетном обстреле сработало также в Акко, Неве-Яме и Тальмей-Элиэзер в районе А-Кармель, затем тревога распространилась на Атлит, Тират а-Кармель и район Кфар Галим.

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск одной ракеты, которая пересекла границу с Ливаном и упала на пустыре, никто не пострадал.

17:24. Ракетная тревога у границы с Ливаном в районе Маргалиот.