Ракетная тревога Акко, А-Кармель и у границы с Ливаном
время публикации: 14 октября 2024 г., 17:11 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 17:33
17:10. Ракетная тревога прозвучала в поселке Штула на границе с Ливаном.
17:16. Через несколько минут предупреждение о ракетном обстреле сработало также в Акко, Неве-Яме и Тальмей-Элиэзер в районе А-Кармель, затем тревога распространилась на Атлит, Тират а-Кармель и район Кфар Галим.
ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск одной ракеты, которая пересекла границу с Ливаном и упала на пустыре, никто не пострадал.
17:24. Ракетная тревога у границы с Ливаном в районе Маргалиот.