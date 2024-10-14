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Израиль

Ракетная тревога Акко, А-Кармель и у границы с Ливаном

время публикации: 14 октября 2024 г., 17:11 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 17:33
Ракетная тревога Акко, А-Кармель и у границы с Ливаном
AP Photo/Maya Alleruzzo

17:10. Ракетная тревога прозвучала в поселке Штула на границе с Ливаном.

17:16. Через несколько минут предупреждение о ракетном обстреле сработало также в Акко, Неве-Яме и Тальмей-Элиэзер в районе А-Кармель, затем тревога распространилась на Атлит, Тират а-Кармель и район Кфар Галим.

ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск одной ракеты, которая пересекла границу с Ливаном и упала на пустыре, никто не пострадал.

17:24. Ракетная тревога у границы с Ливаном в районе Маргалиот.

Израиль
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