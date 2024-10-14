Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Тель-Авиве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:04 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Кдошей а-Шоа в Тель-Авиве, где автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Сотрудники МАДА оказали помощь двоим мотоциклистам, мужчине в возрасте около 30 лет, получившему множественные травмы, и еще одному человеку, получившему легкие травмы.

Первый пострадавший находится в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого, он был отправлен в больницу.