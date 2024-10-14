Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Тель-Авиве
время публикации: 14 октября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 16:57
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:04 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Кдошей а-Шоа в Тель-Авиве, где автомобиль столкнулся с мотоциклом.
Сотрудники МАДА оказали помощь двоим мотоциклистам, мужчине в возрасте около 30 лет, получившему множественные травмы, и еще одному человеку, получившему легкие травмы.
Первый пострадавший находится в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого, он был отправлен в больницу.
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