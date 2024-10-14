Владиславу Викторсону, действовавшему по заданию иранских спецслужб, предъявлены обвинения

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают о задержании двух граждан Израиля, проживавших в Рамат-Гане, по подозрению в диверсионной деятельности по заданию Ирана.

Названы имена подозреваемых: Владислав Викторсон (30 лет) и Анна Бернштейн (18 лет).

Согласно официальному сообщению, Владислав Викторсон с августа 2023 года общался на иврите в социальных сетях с человеком под ником "Mari Hossi". По заданию этого человека подозреваемый наносил граффити, вывешивал листовки (в сообщении прокуратуры уточняется – это было листовки с критикой премьер-министра Биньямина Нетаниягу), прятал деньги и даже поджигал транспортные средства в районе парка Яркон в Тель-Авиве. Позже Владиславу было поручено вывести из строя инфраструктуру связи и банкоматы, а также поджечь лес, сообщает полиция. Некоторые из описанных задач были задокументированы (сделаны фото и видео), и за их выполнение было заплачено более 5000 долларов США. По данным следствия, Владислав даже согласился выполнить задание по убийству человека в Израиле и бросить гранату в дом, а впоследствии он был привлечен к закупке оружия, в том числе снайперских винтовок, пистолетов и гранат. Прокуратура сообщает, что он пытался самостоятельно изготовить взрывное устройство.

Для выполнения своих задач Владислав привлек к работе еще двух граждан, в том числе свою подругу Анну Бернштейн, около 18 лет, жительницу Рамат-Гана, которая принимала участие в выполнении некоторых заданий, заявляет полиция. Кроме того, Владиславу поручили найти дополнительных помощников, которые выполняли бы различные поручения, в частности фотографировали бы демонстрантов во время акций протеста.

В сообщении прокуратуры уточняется: "За каждое граффити, которое обвиняемые нарисовали в Петах-Тикве и Рамат-Гане, они получили от агента 20 долларов – в общей сложности около 2000 тысяч долларов. За поджог транспортных средств в парке Яркон обвиняемые получили в общей сложности 1450 долларов в криптовалюте и дополнительную сумму в размере 2850 долларов в качестве аванса за поджог транспортных средств в будущем".

Сегодня, 14 октября 2024 года, задержанным были предъявлены обвинения.

Судя по сообщению полиции и ШАБАКа, Владислав Викторсон был завербован иранскими спецслужбами. Отмечается, что спецслужбы Ирана продолжают попытки вербовать израильтян через соцсети (Instagram, WhatsApp, Facebook и X/Twitter), обращаясь к ним на разных языках. Обычно речь для начала идет о "невинных" поручениях за денежное вознаграждение.