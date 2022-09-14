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    В Израиле

    ЦАХАЛ: около Джаламэ, к северу от Дженина, нейтрализованы двое террористов

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    ЦАХАЛ: около Джаламэ, к северу от Дженина, нейтрализованы двое террористов
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на среду, 14 сентября, в районе деревни Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Подозреваемые находились недалеко от пограничных заграждений.

    Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение.

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    ЦАХАЛ заявляет, что подозреваемые были "нейтрализованы".

    Информация уточняется.

    Напомним, что 13 сентября в районе КПП Джаламэ была обстреляна военная инженерная техника, задействованная для ремонта заградительных сооружений. Никто не пострадал. Было повреждено транспортное средство. После чего была начата операция по розыску стрелявших. Работа КПП была приостановлена.

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