ЦАХАЛ: около Джаламэ, к северу от Дженина, нейтрализованы двое террористов

В ночь на среду, 14 сентября, в районе деревни Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Подозреваемые находились недалеко от пограничных заграждений.

Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

ЦАХАЛ заявляет, что подозреваемые были "нейтрализованы".

Информация уточняется.

Напомним, что 13 сентября в районе КПП Джаламэ была обстреляна военная инженерная техника, задействованная для ремонта заградительных сооружений. Никто не пострадал. Было повреждено транспортное средство. После чего была начата операция по розыску стрелявших. Работа КПП была приостановлена.

adv_13 incontent_2