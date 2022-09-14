Либерман попросил Лапида на время войны в Украине дать возможность находиться в Израиле правнукам евреев из Украины и России

Министр финансов и глава партии НДИ Авигдор Либерман обратился к премьер-министру Израиля Яиру Лапиду с письмом, в котором просит дать возможность свободно въехать в Израиль и оставаться здесь на время войны в Украине "четвертому поколению" евреев из Украины и Российской Федерации.

Речь идет о правнуках евреев, так называемом "четвертом поколении", которое не подлежит закону о возвращении. Согласно этому закону, только несовершеннолетние правнуки евреев могут въезжать в Израиль вместе с родителями и находиться в нашей стране во временном статусе, получая гражданство по истечении определенного срока.

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В письме, адресованном премьер-министру, Авигдор Либерман просит созвать заседание правительства и обсудить предоставление правнукам евреев, жизни и благополучию которых на территории Украины или России угрожает опасность, возможность на период войны в Украине находиться со своими семьями – уже репатриировавшимися или планирующими репатриироваться в Израиль.

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Канцелярия Либермана уточняет, что речь не идет о просьбе предоставить правнукам евреев израильское гражданство или вид на жительство. Речь идет о том, чтобы "четвертое поколение" из Украины и России и их семьи могли беспрепятственно въезжать в Израиль и оставаться здесь, пока в Украине идет война.