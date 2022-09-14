После решения БАГАЦа об отмене для граждан Украины прошений на въезд в Израиль на границе "завернули" 361 украинца

С 1 июля по 11 сентября этого года в аэропорту имени Бен-Гуриона не впустили в Израиль 361 гражданина Украины, не подлежащего закону о возвращении.

Эти данные редакция NEWSru.co.il получила в Управлении регистрацией населения и иммиграции.

В подавляющем большинстве отказы связаны с тем, что украинцев подозревают в намерении незаконно остаться на территории Израиля.

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Между Украиной и Израилем существует соглашение о безвизовом режиме. Безвизовый режим не означает автоматического разрешения на въезд в страну. То есть на паспортном контроле при въезде в Израиль гражданину страны, с которой существует соглашение о безвизе, может быть отказано во въезде. Причиной такого отказа как правило является подозрение о том, что турист на самом деле приехал в Израиль на заработки. До начала войны в Украине и до пандемии коронавируса израильские пограничники ежемесячно отказывали по этой причине во въезде в страну сотням гражданам Украины (а также России, Грузии и Беларуси).

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Сразу после начала войны в Украине десятки украинских беженцев были таким образом задержаны в аэропорту имени Бен-Гуриона и отправлены обратно в Европу.

После того, как кадры со спящими на полу терминала украинскими беженцами попали в СМИ, что вызвало резкую критику в адрес МВД, глава этого министерства Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины. Позже было сделано еще одно "послабление" – было объявлено, что в эту квоту не входят родственники граждан Израиля. Однако любой гражданин Украины, желающий вылететь в Израиль, должен был заранее подать прошение и предъявить разрешение на въезд в аэропорту вылета. В связи с этим по просьбе посольства Украины в Израиле был подан иск в БАГАЦ. Адвокатская контора Томера Варши, подавшая иск, утверждала, что Израиль таким образом нарушает соглашение о безвизе с Украиной. БАГАЦ принял решение в пользу истцов.

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Таким образом ситуация вернулась к формату, когда решение о том, впускать человека в страну или нет, принимается сотрудниками пограничной службы.

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Пограничная служба подчиняется генеральному директору Управления регистрации населения и иммиграции Томеру Московичу, который не раз делал публичные заявления о том, что приезжающие в Израиль граждане Украины не являются беженцами, поскольку прилетают уже из третьей страны. Москович, в свою очередь, подчиняется министру внутренних дел Айелет Шакед, которая также заявляла о том, что придерживается этой позиции.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с несколькими украинцами, которым было отказано во въезде в Израиль. Часто речь идет лицах, у которых в Израиле уже есть родственники, не являющиеся гражданами Израиля. Некоторые украинцы, которых не впустили в Израиль, сообщили нашей редакции, что не были перевезены в специально оборудованный для этого центр временного содержания на территории аэропорта ("Яалом"), где должны содержаться лица, не допущенные в страну, а ночевали на территории терминала. В Управлении регистрации населения не ответили на вопрос нашей редакции о том, связано ли это с нехваткой мест в "Яаломе" (там около 10 камер на 50 коек).

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Напомним, за первые полгода войны в Украине в Израиль въехали 33533 гражданина Украины, не подлежащих Закону о возвращении. Из них за эти шесть месяцев 14631 выехали из Израиля. По достоянию на 24 августа в стране оставались 14615 украинских беженцев. Этим людям, как и тем гражданам Украины, которые въехали в Израиль до начала войны, регулярно продлевают туристические визы. МВД также объявило, что правоохранительные органы не будут принимать меры против работодателей, нанимающих на работу граждан Украины, находящихся в Израиле более 90 дней. Министерство социального обеспечения предоставляет гражданам Украины помощь, в том числе продуктовые карточки и медицинские услуги. Граждане Украины, не подлежащие закону о возвращении, но уже въехавшие в Израиль, имеют в Израиле статус туриста, а не статус беженца, однако, пока в Украине идет война, они подлежат так называемой "групповой защите" и не могут быть депортированы.