Разрешено к публикации: в перестрелке с террористами погиб майор Бар Фалах

Армия обороны Израиля разрешила опубликовать информацию о том, что в ночь на среду, 14 сентября, в перестрелке с террористами в районе деревни Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) погиб майор Бар Фалах из бригады "Нахаль" (30 лет, из Нетании).

Ранее сообщалось, что минувшей ночью около Джаламэ израильские военные, проводившие под командование подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. ЦАХАЛ заявляет, что подозреваемые были "нейтрализованы".

Палестинская сторона называет имена убитых боевиков: Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад из деревни Кафр-Дан (к западу от Дженина). По сведениям израильских спецслужб, Ахмад Убад был сотрудником палестинских "сил безопасности". ФАТХ подтвердил, что оба убитых были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы".

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Судя по сообщениям ЦАХАЛа, террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").

Напомним, что 13 сентября в районе КПП Джаламэ была обстреляна военная инженерная техника, задействованная для ремонта заградительных сооружений. Никто не пострадал. Было повреждено транспортное средство. После чего была начата операция по розыску стрелявших. Работа КПП была приостановлена.