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    В Израиле

    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на период осенних еврейских праздников

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    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на период осенних еврейских праздников
    Wisam Hashlamoun/Flash90

    Армия обороны Израиля объявила о введении режима блокады палестинских территорий на период осенних еврейских праздников. Как поясняют в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

    В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

    Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в пятницу, 15 сентября в 00:01, и будет снят 17 сентября в 23:59.

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    По всей видимости, территория Палестинской автономии будет также блокирована на Йом Кипур и в течение недели праздника Суккот. Однако пока ЦАХАЛ не дает точных сведений по этому поводу.

    Палестинские террористы неоднократно в прошлом предпринимали попытки терактов в период праздника Рош а-Шана. В 2002-м, накануне празднования еврейского нового года был совершен теракт-самоубийство в Тель-Авиве: пять человек погибли, десятки людей получили ранения. В 2003-м году в канун этого праздника в поселении Негохот были убиты двое израильтян: семимесячная Шакед Авраам и 26-летний Эяль Гибербаум. В 2008-м году во время праздника арабский террорист направил автомобиль на прохожих на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме, 17 человек получили ранения. 24 сентября 2022 года была предпринята автомобильного теракта возле поселения Хават Гилад, террорист был нейтрализован.

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