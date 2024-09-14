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Израиль

Жителям неэвакуированных населенных пунктов Верхней Галилеи рекомендовано ограничить передвижение

время публикации: 14 сентября 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 09:11
Жителям неэвакуированных населенных пунктов Верхней Галилеи рекомендовано ограничить передвижение
David Cohen/Flash90

Жителям неэвакуированных населенных пунктов Верхней Галилеи (Рош-Пина, Хацор а-Глилит, Элифелет, Мишмар Ярден, Туба Зангария, Маханим, Амука, Альма, Дальтон, промзона Цфата, Хацор а-Глилит и Рош-Пины) рекомендовано оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.

Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.

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