Жителям неэвакуированных населенных пунктов Верхней Галилеи рекомендовано ограничить передвижение

Жителям неэвакуированных населенных пунктов Верхней Галилеи (Рош-Пина, Хацор а-Глилит, Элифелет, Мишмар Ярден, Туба Зангария, Маханим, Амука, Альма, Дальтон, промзона Цфата, Хацор а-Глилит и Рош-Пины) рекомендовано оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.

Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.