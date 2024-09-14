ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания ХАМАСа в районе Аль-Фаркан города Газа

Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на разведданных, полученных ШАБАКом и под руководством командования Южным округом, атаковали террористов ХАМАСа, действовавших в двух военных зданиях в районе Аль-Фаркан в городе Газа.

Эти военные здания использовались террористами для планирования нападений и производства оружия. Здания расположены рядом с постройкой, ранее использовавшейся как школа, а в настоящее время ставшей убежищем.

Вопреки сообщениям в палестинских источниках, ЦАХАЛ не атаковал нефтеперерабатывающий завод в этом районе.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.