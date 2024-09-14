Предотвращена контрабанда крупной партии гашиша из Иордании в Израиль
время публикации: 14 сентября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 13:28
Силы иорданской армии предотвратили контрабанду крупной партии гашиша в Израиль, захватив мешки с 75 килограммами наркотика на иорданской стороне границы.
Судя по всему, пограничникам удалось выявить двух подозреваемых, приближавшихся к израильско-иорданской границе с заметным грузом.
Проводятся дополнительные проверки территории, призванные исключить проникновение гашиша в Израиль.