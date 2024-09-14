x
14 сентября 2024
|
последняя новость: 14:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2024
|
14 сентября 2024
|
последняя новость: 14:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предотвращена контрабанда крупной партии гашиша из Иордании в Израиль

время публикации: 14 сентября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 13:28
Предотвращена контрабанда крупной партии гашиша из Иордании в Израиль (иллюстрация)
Пресс-служба полиции Израиля

Силы иорданской армии предотвратили контрабанду крупной партии гашиша в Израиль, захватив мешки с 75 килограммами наркотика на иорданской стороне границы.

Судя по всему, пограничникам удалось выявить двух подозреваемых, приближавшихся к израильско-иорданской границе с заметным грузом.

Проводятся дополнительные проверки территории, призванные исключить проникновение гашиша в Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook