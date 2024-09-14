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Израиль

В связи с задержанием женщин в синагоге Герцлии будет проверена правомочность действий полиции

время публикации: 14 сентября 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 13:15
В связи с задержанием женщин в синагоге Герцлии будет проверена правомочность действий полиции
Пресс-служба полиции Израиля

В субботу, 14 сентября, в Герцлии сотни демонстрантов, скандировавших "Позор!", шли за депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном, направлявшимся из своего дома в синагогу.

Накануне в этой синагоге тремя женщинами были разбросаны листовки с фотографиями похищенных, после чего активистки были задержаны. После допроса, продолжавшегося около восьми часов, женщин отпустили домой, предписав соблюдать ограничительные условия, согласно которым им не разрешается контактировать друг с другом и депутатом Эдельштейном в течение 15 дней.

Участники субботней акции назвали задержание женщин политической акцией. Генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился провести проверку провомочности действий сотрудников полиции.

Также сообщается еще об одном инциденте, связанном с действиями полицейских. Возле дома министра просвещения Йоава Киша в Од а-Шароне также прошла антиправительственная демонстрация, в ходе которой сотрудник полиции грубо схватил одного из ее участников, 80-летнего мужчину, пенсионера ЦАХАЛа. Полицейский повалил мужчину на землю, повредив ему локоть.

Израиль
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