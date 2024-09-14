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Израиль

ЦАХАЛ: целью ударов в глубине Ливана были склады с оружием "Хизбаллы"

время публикации: 14 сентября 2024 г., 22:09 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 22:09
ЦАХАЛ: целью ударов в глубине Ливана были склады с оружием "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения, появившиеся в ливанских СМИ о нанесении ударов по целям в районе Баальбека. Целями этой атаки были склады с оружием "Хизбаллы".

Кроме того, оружейные склады и здания, использовавшиеся террористической организацией "Хизбалла" в военных целях, были атакованы в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильской атаки в деревне Кауах, к северу от Хермеля, в округе Баальбек, были ранены четыре человек, в их числе трое детей.

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