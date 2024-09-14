Возле зала торжеств в Калансуа убит мужчина
время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:41
Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что Калансуа в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина примерно 40 лет. Раненый был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.
Согласно сообщения в СМИ, инцидент произошел возле зала торжеств, где проводилась свадьба.
Полиция расследует обстоятельства происшествия, ведется розыск стрелявшего.
По данным предварительного расследования, убийство произошло на криминальной почве.
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