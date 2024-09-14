Возле зала торжеств в Калансуа убит мужчина

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что Калансуа в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина примерно 40 лет. Раненый был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

Согласно сообщения в СМИ, инцидент произошел возле зала торжеств, где проводилась свадьба.

Полиция расследует обстоятельства происшествия, ведется розыск стрелявшего.

По данным предварительного расследования, убийство произошло на криминальной почве.