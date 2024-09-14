x
14 сентября 2024
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2024
|
14 сентября 2024
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле зала торжеств в Калансуа убит мужчина

время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:41
Возле зала торжеств в Калансуа тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что Калансуа в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина примерно 40 лет. Раненый был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

Согласно сообщения в СМИ, инцидент произошел возле зала торжеств, где проводилась свадьба.

Полиция расследует обстоятельства происшествия, ведется розыск стрелявшего.

По данным предварительного расследования, убийство произошло на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2024

В Рамле полиция обезвредила мощное взрывное устройство, заложенное возле мечети
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

В результате взрыва автомобиля в Акко пострадал 4-летний мальчик
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

Задержан подросток, подозреваемый в причастности к "криминальному теракту" в Рамле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2024

"Криминальный теракт" в Рамле: констатирована смерть трех детей и женщины