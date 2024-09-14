Жителям десятка поселков в Верхней Галилеи рекомендовано находиться рядом с укрытием

Отдел безопасности Верхней Галилеи выпустил специальные указания для жителей десятка населенных пунктов.

Жителям поселков Хурфейш, Маалот, Таршиха, Кфар Врадим, Тефен, Цуриэль, Меона, Пкиин, Кисра-Смеа, Хосен, Бейт-Джан рекомендовано сократить передвижение, избегать скопления людей, по возможности находиться рядом с укрытием.

Управление тылом, в свою очередь, распространило заявление, в котором говорится, что нет никаких специальных указаний для жителей Верхней Галилеи. Им, как и гражданам в других районах страны, рекомендуется следовать официальным распоряжениям Управления тылом.