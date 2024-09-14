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Израиль

Жителям десятка поселков в Верхней Галилеи рекомендовано находиться рядом с укрытием

время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:25
Жителям десятка поселков в Верхней Галилеи рекомендовано находиться рядом с укрытием
David Cohen/Flash90

Отдел безопасности Верхней Галилеи выпустил специальные указания для жителей десятка населенных пунктов.

Жителям поселков Хурфейш, Маалот, Таршиха, Кфар Врадим, Тефен, Цуриэль, Меона, Пкиин, Кисра-Смеа, Хосен, Бейт-Джан рекомендовано сократить передвижение, избегать скопления людей, по возможности находиться рядом с укрытием.

Управление тылом, в свою очередь, распространило заявление, в котором говорится, что нет никаких специальных указаний для жителей Верхней Галилеи. Им, как и гражданам в других районах страны, рекомендуется следовать официальным распоряжениям Управления тылом.

Израиль
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