Ливанские СМИ сообщают об израильском ударе по целям "Хизбаллы" на севере Ливана

Ливанские СМИ сообщают об атаке израильских ВВС на цели "Хизбаллы" в районе деревни Хуш ас-Саид Али округа Баальбек, на севере Ливана, примерно в 155 километрах от границы с Израилем.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

По данным ливанских СМИ, за последний час ЦАХАЛ неоднократно атаковал цели на юге Ливана.