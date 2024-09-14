Ливанские СМИ сообщают об израильском ударе по целям "Хизбаллы" на севере Ливана
время публикации: 14 сентября 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 20:52
Ливанские СМИ сообщают об атаке израильских ВВС на цели "Хизбаллы" в районе деревни Хуш ас-Саид Али округа Баальбек, на севере Ливана, примерно в 155 километрах от границы с Израилем.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
По данным ливанских СМИ, за последний час ЦАХАЛ неоднократно атаковал цели на юге Ливана.
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