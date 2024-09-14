ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Шухада Аль-Зайтун" в городе Газа

Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на разведданных, полученных ШАБАКом и под руководством командования Южным округом, атаковали террористов ХАМАСа, находившихся в оперативном штабе (прежде – школе "Шухада Аль-Зайтун") в городе Газа.

Оперативный штаб использовался террористами для планирования нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.