ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Шухада Аль-Зайтун" в городе Газа
время публикации: 14 сентября 2024 г., 17:17 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 17:39
Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на разведданных, полученных ШАБАКом и под руководством командования Южным округом, атаковали террористов ХАМАСа, находившихся в оперативном штабе (прежде – школе "Шухада Аль-Зайтун") в городе Газа.
Оперативный штаб использовался террористами для планирования нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.
Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.