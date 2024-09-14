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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Шухада Аль-Зайтун" в городе Газа

время публикации: 14 сентября 2024 г., 17:17 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 17:39
ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Шухада Аль-Зайтун" в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на разведданных, полученных ШАБАКом и под руководством командования Южным округом, атаковали террористов ХАМАСа, находившихся в оперативном штабе (прежде – школе "Шухада Аль-Зайтун") в городе Газа.

Оперативный штаб использовался террористами для планирования нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.

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