x
14 сентября 2024
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2024
|
14 сентября 2024
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы 162-й дивизии продолжают действовать на юге сектора Газы

время публикации: 14 сентября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 17:36
Силы 162-й дивизии продолжают действовать на юге сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе, на юге сектора Газы, в районе Таль ас-Султан, где идут бои с закрепившимися в этом районе террористами батальона "Таль ас-Султан".

За последние дни были ликвидированы более 100 террористов, обнаружены и уничтожены пусковые ракетные установки и террористические инфраструктуры.

Прочесывая местность, бойцы ЦАХАЛа обнаружили склад оружия со снайперскими винтовками, гранатами и другими боеприпасами.

За последние две недели силы ЦАХАЛа обнаружили в этом районе несколько входов в туннели и нанесли на карту километры подземных ходов, выполняя планы по разрушению подземелий ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2024

344-й день войны в Израиле: активизация боевых действий в Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2024

ЦАХАЛ заявил о разгроме бригады ХАМАСа в Рафиахе. Видео