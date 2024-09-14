Силы 162-й дивизии продолжают действовать на юге сектора Газы

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе, на юге сектора Газы, в районе Таль ас-Султан, где идут бои с закрепившимися в этом районе террористами батальона "Таль ас-Султан".

За последние дни были ликвидированы более 100 террористов, обнаружены и уничтожены пусковые ракетные установки и террористические инфраструктуры.

Прочесывая местность, бойцы ЦАХАЛа обнаружили склад оружия со снайперскими винтовками, гранатами и другими боеприпасами.

За последние две недели силы ЦАХАЛа обнаружили в этом районе несколько входов в туннели и нанесли на карту километры подземных ходов, выполняя планы по разрушению подземелий ХАМАСа.