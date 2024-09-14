Внимание, розыск: возле Стены плача в Иерусалиме пропал 51-летний Яаков Талькаункер

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розысках пропавшего Яакова Талькаункера, 51 года.

Утром в субботу, 14 сентября, мужчина вместе с одним из членов своей семьи был возле Стены плача в Иерусалиме и в какой-то момент, около 11:30, пропал.

Приметы пропавшего: рост 1.72, худощавый, кожа светлая, волосы с проседью, глаза карие. Был одет в белую рубашку и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 02-5391550.