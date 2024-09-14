Внимание, розыск: возле Стены плача в Иерусалиме пропал 51-летний Яаков Талькаункер
время публикации: 14 сентября 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 20:18
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розысках пропавшего Яакова Талькаункера, 51 года.
Утром в субботу, 14 сентября, мужчина вместе с одним из членов своей семьи был возле Стены плача в Иерусалиме и в какой-то момент, около 11:30, пропал.
Приметы пропавшего: рост 1.72, худощавый, кожа светлая, волосы с проседью, глаза карие. Был одет в белую рубашку и черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 02-5391550.