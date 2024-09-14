Десятки тысяч израильтян вышли на демонстрации, требуя сделки по освобождению заложников

Десятки тысяч израильтян вышли на демонстрации, проходящие по всей стране, с требованием добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газы, многие демонстранты также призывают к отставке действующего правительства и проведению выборов.

Главный митинг проходит в Тель-Авиве, но, как и в прошлые субботы, люди собираются в Иерусалиме, Реховоте и в других городах страны.

Гиль Дикман, двоюродный брат Кармель Гат, одной из шести заложников, тела которых были найдены в туннеле 31 августа, сказал: "Кармель и пять похищенных, которые были с ней, выжили в этом пыточном подвале. Их убила не нехватка воздуха и света и не болезни в туннелях террористов, а премьер-министр Израиля, сказавший "нет" сделке, которая вернула бы их домой".