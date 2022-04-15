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NEWSru.co.il :: В Израиле15 апреля 2022 г., 07:20

Экс-глава "Мосада" Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру $20000, подаренные на свадьбу дочери

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Йоси Коэн и Джеймс Пакер

Бывший директор службы внешней разведки ("Мосад") Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру 20 тысяч долларов, которые тот подарил на свадьбу дочери Коэна шесть лет назад, сообщает газета "Гаарец".

Издание также сообщает, что юридический советник "Мосада" на допросе полиции подтвердил утверждение Коэна, что разрешил тому принять подарок.

Напомним, что около года назад "Гаарец" сообщил, что Коэн, уже занимая должность директора "Мосада", получил от Пакера, с которым подружился, будучи директором штаба национальной безопасности, 20 тысяч долларов наличными в качестве подарка на свадьбу дочери.


Уже после ухода в отставку Коэн в интервью программе "Увда" заявил, что получение подарка было чистосердечной ошибкой.

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