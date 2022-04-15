Полиция провела операцию по наведению порядка на Храмовой горе в Иерусалиме. ВИДЕО

Около 04:00 несколько десятков арабов-мусульман устроили на территории Храмовой горы шествие с флагами террористической организации ХАМАС и Палестинской автономии, звучали лозунги с прославлением "шахидов Дженина", они запускали петарды, после чего начали собирать камни, доски и другие предметы, чтобы использовать их для организации беспорядков.

Силы полиции до определенного момента не вмешивались, чтобы позволить большей части мирно молящихся разойтись. Когда зачинщики беспорядков начали закидывать камнями район Стены Плача, полицейские зашли на Храмовую гору и применили спецсредства для разгона толпы.

Часть участников беспорядков забаррикадировалась в мечети, продолжая оттуда забрасывать полицейских камнями. Тем самым они мешали мирным гражданам прийти на пятничную молитву, заявляют в полиции.

Агентство Maan сообщает о десятках пострадавших в ходе столкновений с полицией. В частности, сообщается, что был ранен охранник мечети Аль-Акса. СМИ заявляют о примерно 60 пострадавших, получивших ранения от легких до средней тяжести.

Пресс-служба полиции утверждает, что сообщения о десятках раненых на Храмовой горе являются ложными, и что в результате попадания камней пострадали трое полицейских, получивших легкие травмы.

В полиции подчеркивают, что принимают максимальные усилия, чтобы обеспечить мир и безопасность для молящихся в святых местах, но будут принимать жесткие меры против тех, кто устраивает беспорядки и нарушает общественное спокойствие.