Каникулы коалиции: что потом. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Политический кризис, разразившийся после выхода депутата Идит Сильман из состава коалиции на этой неделе с рекордной скоростью перерос из острого в хронический. Оппозиции не удался блицкриг, однако коалиция весьма далека от решения своих проблем.

Выход Сильман из коалиции должен был означать скорый крах правительства. Однако все оказалось сложнее, чем надеялись в оппозиции. Соотношение сил между коалицией и оппозицией на этой неделе не изменилось. Формально сохранилось равенство, 60:60, в то время как на практике соотношение сил 60:54 в пользу коалиции. Объединенный (арабский) список с шестью мандатами декларирует неготовность оказывать поддержку нынешнему правительству, и его лидеры заявляют, что проголосует за закон о роспуске Кнессета, когда такой законопроект будет вынесен на голосование. Однако эти заявления до сих пор не были проверены на практике. Ничто не стоит дешевле, чем слова политиков, и никто сегодня не возьмется предсказать, как поступят Ахмад Тиби, когда перед ним встанет реальная дилемма – дать правительству кислород для продолжения существования в условиях полной зависимости в первую очередь от правых партий или досрочные выборы с реальным риском формирования еще более правого правительства.

Объединенный список состоит, напомним, из трех партий – ХАДАШ, ТААЛ и БАЛАД. В ХАДАШ и БАЛАД твердо намерены голосовать за роспуск Кнессета как только предоставится возможность. Скандальные выступления Аймана Удэ, призвавшего полицейских-арабов "швырнуть оружие в лицо властям оккупационного режима", сделали еще менее вероятным союз ХАДАШ с правительством. БАЛАД был и остается наиболее непримиримой в своем непризнании "сионистского режима" партией. ТААЛ, партия представленная в Кнессете Ахмадом Тиби и Усамой Саадом, более гибка.

На этой неделе публиковалось сообщение о том, что представители коалиции обратились к юристам с просьбой официально оформить на бумаге предложения Объединенному списку. Речь идет о большом пакете предложений по продвижению законов, важных для арабского сектора, в обмен на поддержку коалиции, в первую очередь при голосованиях по бюджету.

Главы коалиции понимают, что любая публичная координация шагов с Объединенным списком означает политическое самоубийство. Союз с РААМ поставил коалицию на грань нелегитимности в глазах правых избирателей. Объединенный список – партия, которая радикально и последовательно позиционирует себя как сила, враждебная сионизму, еврейскому Израилю, еврейскому характеру государства – не может быть официальным партнером ни одной сионистской партии, тем более правого толка. Но именно для таких случаев придумана политическая словесная эквилибристика. "Объединенный список не будет в нашей коалиции. Мы не сделаем ничего, что не делал Нетаниягу", – заявил на этой неделе в интервью телеканалам Нафтали Беннет. В аналогичном духе высказывался и министр религий Матан Каана, который вместе с Ширли Пинто является последним оплотом поддержки Беннета в его собственной партии. В переводе на человеческий язык это означает: "Нетаниягу постоянно заключает тактические сделки с арабскими партиями. Нет никакой причины, чтобы мы не делали то же самое, а если в "Ликуде" надумают на нас за это нападать, нам есть что ответить".

На уходящей неделе в "Ямине" все встречались со всеми. Айелет Шакед встречалась с Ниром Орбахом и Абиром Карой для координации дальнейших шагов, а проще говоря для разработки максимально эффективных методов шантажа Нафтали Беннета. Ультиматум Орбаха был прост и ясен: немедленные и ощутимые шаги навстречу правому электорату. Присоединение форпостов к сети электрической компании "Хеврат Хашмаль", созыв заседания комиссии по планированию и застройке для возобновления строительства в Иудее и Самарии, реализация проекта Эвьятар.

Абир Кара, претендующий на роль лидера социального крыла в "Ямине", встретился с министром финансов Авигдором Либерманом. "Никаких обещаний Абиру Каре дано не было, мы с ним работаем плодотворно и постоянно", – сказал Либерман в интервью "Кан РЭКА". В окружении Кары утверждают иное. По их словам, Либерман согласился почти на все требования в том, что касается "сети безопасности" для владельцев бизнесов, и в других вопросах.

Парадоксально, но в нынешней запутанной политической ситуации, недовольные Беннетом депутаты от "Ямины" едва ли не более чем сам премьер заинтересованы в том, чтобы избежать досрочных выборов. Они угрожают расколом, выходом из фракции, обвалом коалиции, и в то же время мечтают, чтобы этого делать не пришлось.

Очевидно, что перед выборами в Кнессет 25-го созыва будут формироваться новые союзы, альянсы и блоки. Накануне сообщалось, что министр обороны Бени Ганц проверяет возможность совместного участия в выборах с партией Гидеона Саара "Тиква Хадаша" (в обеих партиях опровергают эту информацию). Возможности новых союзов будут проверяться все время, в том числе с участием того, что осталось от партии "Ямина". Оставаясь с Беннетом, Орбах, Сильман и Кара еще могут представлять интерес для кого-то. Сами по себе они моментально забудутся как ничего не значащий политический эпизод.

На левом фланге коалиции понимают, что оказались в безвыходной ситуации. Если они не хотят видеть Биньямина Нетанигу в канцелярии премьер-министра, если они не хотят даже открывать путь к этому, им придется проглотить немало горьких пилюль. Еще никогда левый фланг не звучал так умеренно, миролюбиво, а временами заискивающе, как на этой неделе. Ницан Горовиц пригласил Идит Сильман на переговоры по проблеме квасного в больницах (Сильман не отреагировала), министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и заместитель министра экономики Яир Голан резко осудили Аймана Уду за его высказывания о полицейских. В МЕРЕЦ заявляют, что будут готовы на "серьезные компромиссы и гибкость во имя спасения коалиции".

Однако после первого шока в коалиции довольно быстро пришли в себя и стали готовить контратаку. 14 апреля была опубликована информация о том, что в коалиции вновь обсуждают возможность продвижения законопроекта, запрещающего обвиняемому в уголовных правонарушениях формировать коалицию. Логика очевидна: в тот момент, когда Нетаниягу потеряет возможность формировать коалицию, надежды на его уход с политической сцены станут реальными, а вместе с ними станут реальными и надежды на формирование более крепкой и более соответствующей пожеланиям избирателей, чем нынешняя, коалиции в действующем Кнессете.

В блоке "Яадут а-Тора" не на шутку опасаются, что роспуск Кнессета вернет нас в эпоху бесконечных выборов, так как никто не сумеет сформировать коалицию. И все это время премьер-министром будет Яир Лапид. Именно поэтому Моше Гафни требует, чтобы "Ликуд" сделал все возможное для того, чтобы создать коалицию уже в действующем Кнессете, даже если для этого надо сменить главу "Ликуда". Там отказываются следовать логике Гафни и обвиняют его в срыве возможного падения правительства.

В канцеляриях министров финансов и иностранных дел продолжают делать вид, что ничего не происходит. Авигдор Либерман объясняет, что экономические реформы находятся в консенсусе. "Я хочу видеть как оппозиция проголосует против законов, направленных на улучшение жизни израильтян", – несколько раз на этой неделе повторил Либерман. За десятки лет в политике он видел и не такое, однако в нынешней ситуации единственная его тактика – "все будет хорошо". Если не будет – всегда найдутся объяснения.

И последнее. На этой неделе подразделения ЦАХАЛа принимали участие в работах по восстановлению оскверненной арабскими вандалами гробницы Йосефа в Шхеме. Перед началом операции командир бригады "Самария" полковник Рои Цвиг помимо прочего сказал своим солдатам: "Сегодня мы отправляемся на операцию по ликвидации разрушений в гробнице Йосефа. В этом месте земля Израиля была заповедана праотцу Аврааму. Мы действуем при свете дня, гордо, не как воры в ночи. Мы получили право восстановить поруганную честь земли Израиля и еврейского народа". Этот отрывок приказа вызвал шквал критики на леволиберальном фланге. Перед наступлением праздника Песах хочется поблагодарить офицера за то, что он нашел слова, которые объяснили солдатам, во имя чего они рискуют жизнью. В этих словах не бы религиозной промывки мозгов, а было лишь наполнение сложной и небезопасной задачи смыслом, уходящим корнями к истокам и связывающим прошлое с настоящим.