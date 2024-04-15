Источники в Газе: умерла еще одна внучка Исмаила Ханийи, получившая ранения 10 апреля

Источники в Газе сообщают, что от ранений, полученных 10 апреля в результате удара ЦАХАЛа, в больнице умерла Малак Ханийя – дочь Мухаммада Ханийи, сына главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

Таким образом, в общей сложности, в результате авиаудара 10.04.2024 по автомобилю в лагере Аш-Шати, в западной части города Газа, погибли восемь ближайших родственников Исмаила Ханийи. Это пять внуков и трое его сыновей – Амир Ханийя, командир отделения боевого крыла ХАМАСа, а также Мухаммад и Хазэм Ханийя – они также были боевиками ХАМАСа.

Вместе со взрослыми погибли дети – Амаль (дочь Хазэма), Мона (дочь Хазэма), Халид (сын Амира), Разан (дочь Амира). Позже от полученных ранений скончалась Малак (дочь Мухаммада).