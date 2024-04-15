Меир Габриэль из Кирьят-Оно подозревается в изнасилованиях девушек с ограниченными возможностями

Разрешена к публикации информация о том, что по завершении тайного расследования сотрудники полиции Нагарии арестовали 35-летнего Меира Габлиэля из Кирьят-Оно, который охотился на девочек, девушек и женщин с умственной отсталостью и психическими заболеваниями и насиловал их. Суд разрешил к публикации имя и фотографию подозреваемого, поскольку следователи опасаются, что количество жертв идет на десятки, и охотился за жертвами подозреваемый по всей стране.

Полиция Нагарии начала расследование после получения заявления об изнасиловании и совершении развратных действий при отягчающих обстоятельствах, совершенных в отношении 16-летней девушки с ментальной инвалидностью. Преступник обманул девушку и изнасиловал ее, используя ее психическое состояние.

По данным расследования, Меир Габриэль знакомился с девушками и женщинами на сайте для поиска работы, выдавал себя за женщину-фотографа по имени Юваль, начинал переписку с потенциальными жертвами, входил в доверие, предлагал им сфотографироваться для рекламы за солидное вознаграждение, а затем назначал время и место будущей фотосессии – как правило, дома у девушек.

Незадолго до назначенного времени он связывался с девушками с другого аккаунта, называл себя "Ави" и рассказывал, что фотограф "Юваль" заболела, и он будет проводить съемку вместо нее. При этом он убеждал своих жертв, что им нечего опасаться, все договоренности о работе и оплате в силе, с "Юваль" все согласовано. В случае с 16-летней пострадавшей, Меир Габриэль пришел к ней домой, представился "фотографом Ави", и без согласия девушки совершил сексуализированное насилие.

На прошлой неделе полиция провела обыск в квартире подозреваемого в Кирьят-Оно, у него были изъяты компьютеры и другие гаджеты, информация на которых дает основания полагать, что у преступника были десятки жертв по всей стране, с которыми он действовал по аналогичной схеме.

После допроса он был арестован, срок содержания Габриэля под стражей продлен до 17 апреля. Полиция обратилась в суд с просьбой опубликовать фотографию и имя подозреваемого, чтобы найти дополнительных жертв, которые могут пролить свет на его преступную деятельность. Полиция предоставила два снимка: аватар "женщины-фотографа по имени Юваль", под аккаунтом которой насильник начинал общение с жертвами, и фотографию Меира Габриэля, 35-летнего жителя Кирьят-Оно.

Полиция просит всех, знающих что-либо о противоправных действиях подозреваемого, прийти в ближайший полицейский участок или в полицейский участок Нагарии, чтобы подать заявление в установленном порядке.