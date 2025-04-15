Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы при столкновении с другим ребенком
время публикации: 15 апреля 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 20:35
На одной из трамвайных остановок в Иерусалиме столкнулись двое детей. Один из мальчиков упал и ударился головой.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что четырехлетний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, по дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к ИВЛ.
Ребенок доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
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