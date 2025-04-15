Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы при столкновении с другим ребенком

На одной из трамвайных остановок в Иерусалиме столкнулись двое детей. Один из мальчиков упал и ударился головой.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что четырехлетний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, по дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к ИВЛ.

Ребенок доставлен в больницу "Шаарей Цедек".