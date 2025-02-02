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Израиль

В больницу "Шнайдер" доставлен ребенок, получивший тяжелые травмы в результате падения

Мада
время публикации: 02 февраля 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 16:04

Днем 2 февраля из регионального совета Мате-Биньямин поступило сообщение о ребенке, который упал с высоты около 6 метров и получил тяжелые травмы.

Пострадавший шестилетний мальчик в бессознательном состоянии был направлен в больницу "Шнайдер" в Петах-Тикве. Его состояние остается тяжелым, отмечает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

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