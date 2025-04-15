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Израиль

Из-за неисправности истребитель ЦАХАЛа сбросил бомбу рядом с израильским населенным пунктом

ЦАХАЛ
время публикации: 15 апреля 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 21:04
Из-за неисправности истребитель ЦАХАЛа сбросил бомбу рядом с израильским населенным пунктом
Ofer Zidon/Flash90

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", из-за технической неисправности пилоты истребителя ЦАХАЛа сбросили бомбу на открытой местности рядом с кибуцем Нир Ицхак.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила следующее заявление: "Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя ЦАХАЛа, участвовавшего в атаках в секторе Газы, упали на открытой местности в районе Нир Ицхака в результате технической неисправности. Пострадавших нет, инцидент расследуется".

К месту падения боеприпасов отправлены военные и полицейские саперы.

Израиль
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