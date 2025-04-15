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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 15 апреля: прохладно, переменная облачность

Погода
время публикации: 15 апреля 2025 г., 05:25 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 05:31
Прогноз погоды в Израиле на 15 апреля: прохладно, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 15 апреля, температура немного повысится, но будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Местами туман.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 15-26, в Беэр-Шеве – 12-21, в Мицпе-Рамоне – 10-20, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-20, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-22, на Голанских высотах – 8-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 60-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду температура повысится, малооблачно. В четверг-субботу ожидается повышение температуры, малооблачно.

Израиль
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