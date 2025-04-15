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Израиль

Тали Готлиб опубликовала подробности расследования, на которые наложен судебный запрет

Судебные решения
Ликуд
Кнессет
ШАБАК
время публикации: 15 апреля 2025 г., 00:18 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 00:23
Депутат Кнессета Тали Готлиб
Chaim Goldbergl/Flash90

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что ШАБАК и МАХАШ ведут расследование инцидента в сфере безопасности, который произошел во время войны. На публикацию подробностей этого расследования наложен строжайший судебный запрет.

И хотя в решении суда говорится о запрете на публикацию не только подробностей дела, но и самого факта его существования, депутат Кнессета Тали Готлиб рассказала об инциденте, проверкой которого занимаются Общая служба безопасности (ШАБАК) и отдел по расследованию правонарушений, допущенных полицейскими (МАХАШ).

Тали Готлиб – не единственный парламентарий, который воспользовался депутатской неприкосновенностью, чтобы раскрыть подробности расследования. Судебный запрет был также нарушен Авихаем Буароном ("Ликуд"). В его Х-блоге публикация появилась примерно в то же время, что и в блоге Готлиб.

Со слов Готлиб и Буарона, новое расследование связано с утечкой информации о расследовании подозрений на проникновение идеологии каханизма в полицию.

Израиль
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