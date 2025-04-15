Тали Готлиб опубликовала подробности расследования, на которые наложен судебный запрет

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что ШАБАК и МАХАШ ведут расследование инцидента в сфере безопасности, который произошел во время войны. На публикацию подробностей этого расследования наложен строжайший судебный запрет.

И хотя в решении суда говорится о запрете на публикацию не только подробностей дела, но и самого факта его существования, депутат Кнессета Тали Готлиб рассказала об инциденте, проверкой которого занимаются Общая служба безопасности (ШАБАК) и отдел по расследованию правонарушений, допущенных полицейскими (МАХАШ).

Тали Готлиб – не единственный парламентарий, который воспользовался депутатской неприкосновенностью, чтобы раскрыть подробности расследования. Судебный запрет был также нарушен Авихаем Буароном ("Ликуд"). В его Х-блоге публикация появилась примерно в то же время, что и в блоге Готлиб.

Со слов Готлиб и Буарона, новое расследование связано с утечкой информации о расследовании подозрений на проникновение идеологии каханизма в полицию.

ולסיום סיומת! קבלו. לא נגעתי. אכן משולש ברמודה. היועמש״ית מיארה דואגת מאד לרונן בר, ראש השב״כ החבר שלה. מסמך שרונן בר החתרן המסוכן חתום עליו, פורסם ע״י עמית סגל, והביך מאד את רונן בר. רונן בר כעס מאד. איך ׳העז׳ עמית סגל לפרסם שהוא יוזם חקירות נגד הדרג המדיני ׳הכנהניסטי׳.… — טלי גוטליב (@TallyGotliv) April 14, 2025