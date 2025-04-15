Резервист ШАБАКа арестован по подозрению в сливе информации прессе и политику

Суд снял запрет на публикацию информации о расследовании, в ходе которого резервист Общей службы безопасности (ШАБАК) был арестован 6 апреля по подозрению в сливе секретной информации журналистам и народному избраннику. Вскоре стало известно, что политиком является министр по связям с диаспорой Амихай Шикли.

Арестованный считается совершившим преступление против государственной безопасности и к нему неделю не допускали адвоката. Следствие ведет управление министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

Следствие было начато после публикации журналистом 12-го канала ИТВ Амитом Сегалем сообщения о расследовании, проводимом ШАБАКом против руководства полиции Израиля по подозрению в проникновении "каханистских элементов". Сегаль тогда опубликовал внутренний документ ШАБАКа за подписью главы организации Ронена Бара.

На прошлой неделе МАХАШ просил суд продлить арест подозреваемого на 16 суток, однако суд продлил только на 8 суток. В среду ожидается запрос на дополнительное продление ареста.

По просьбе МАХАШа и ШАБАКа, суд запретил к публикации не только информацию о ходе расследования, но и информацию о его существовании и о выдаче запрета. Несмотря на это депутаты Кнессета Тали Готлиб и Авихай Буарон опубликовали информацию о расследовании в своих микроблогах в сети X.

Из МАХАШ сообщили, что "несмотря на существование запрета на публикацию всех деталей дела, к сожалению, запрет был грубо нарушен, и подробности продолжающегося расследования были опубликованы в нарушение закона".

"В свете распространения частичной и ошибочной информации, было принято решение снять запрет на публикацию, чтобы остановить дальнейшее распространение дезинформации. 9 апреля был арестован сотрудник Общей службы безопасности по подозрению в совершении преступлений против безопасности. Согласно подозрениям, арестованный воспользовался своей должностью и доступом, предоставленным ему к системам ШАБАКа, и в нескольких случаях передал секретную информацию неуполномоченным лицам. Из-за серьезности инкриминируемых ему преступлений, подозреваемый был арестован, и против него был издан приказ о запрете встреч с адвокатом, который уже снят. Расследование, проводимое следственной группой МАХАШа и ШАБАКа, сосредоточено на изъятии информации из систем ШАБАКа и передаче её неуполномоченным лицам. Следует подчеркнуть, что в рамках расследования показания от журналистов не собирались".

Адвокат арестованного Ори Корев сообщил, что его подзащитный прослужил в ШАБАКе 25 лет и вернулся на службу 7 октября в качестве резервиста, и что его действия были обусловлены верой в то, что опубликованная информация должна стать достоянием общественности.