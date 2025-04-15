Арестован подозреваемый в наезде на бойца ЯСАМ в Иудее

В ходе совместной операции полиции и ШАБАКа был арестован подозреваемый в наезде 14 апреля на бойца полицейского спецподразделения ЯСАМ на перекрестке Даария, недалеко от еврейского поселка Отниэль, на Хевронском нагорье в Иудее, юго-западней Хеврона.

Боец ЯСАМ получил легкие травмы.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый, по всей видимости, сбил бойца ЯСАМ, пытаясь скрыться на угнанном транспортном средстве, сообщает пресс-служба полиции. Таким образом, это преступление не расследуется как теракт.

Угнанный автомобиль SEAT Leon был утилизирован, так как он получил значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что 14 апреля бойцы ЯСАМ блокировали трассу после сообщения об угоне автомобиля. Заметив разыскиваемый автомобиль, они подали сигнал водителю с требованием остановиться. Водитель наехал на одного бойцов, травмировав его. После этого угонщик скрылся в районе арабской деревни Даария.