Полиция просит о помощи по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в расследовании, которое ведется против 61-летнего Элиезера Вакнина, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетней.

В феврале 2025 года полиция сообщала о задержании 28 подозреваемых в совершении сексуальных преступлений и педофилии. Личности подозреваемых были выявлены благодаря мониторингу контактов в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp. В течение нескольких месяцев две сотрудницы полиции были задействованы в качестве тайных агентов – они представлялись в соцсетях и мессенджерах 13-летними девочками и вступали в переписку со взрослыми мужчинами, некоторые из которых проявляли к ним сексуальный интерес, а затем вели с ними онлайн-беседы и отправляли материалы сексуального содержания, включая фото и видео с демонстрацией половых органов. Ряд подозреваемых просили у "девочек" прислать им такие фото и видео, а некоторые даже предлагали им встретиться. В операции по задержанию подозреваемых были задействованы более 200 сотрудников полиции Тель-Авивского округа. При этом задержания и обыски проходили в разных регионах страны. В ходе обысков были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

Среди прочих тогда был задержан Элиезер Вакнин, житель поселка Хацор а-Глилит (север Израиля). В ходе расследования возникли дополнительные подозрения по поводу причастности этого человека к сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней. Дело было передано для расследования в Северный округ полиции Израиля, и около трех недель назад, по завершении тайного этапа расследования, Вакнин был арестован. Срок его содержания под стражей продлен до 17 апреля.

Полиция обращается к гражданам: любого, кто что-либо знает о других преступлениях, к которым причастен подозреваемый, просят подать жалобу в полицию. Отмечается, что жалобу можно подать в любой полицейский участок.