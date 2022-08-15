ЦАХАЛ разрушил хамасовский "туннель джихада", который вел из Газы в сторону границы
В понедельник, 15 августа, была разрешена к публикации информация о том, что израильские военные пресекли действия боевиков террористической организации ХАМАС по созданию очередного "туннеля джихада" на севере сектора Газы.
Военные сообщают, что туннель не пересекал "подземный пограничный забор", но близко подходил к нему.
Пресс-служба ЦАХАЛа поясняет, речь идет о туннеле боевиков ХАМАСа, который был разрушен в мае 2021 года в ходе операции "Страж стен". Впоследствии ХАМАС восстановил этот туннель и предпринял попытку углубить его в приграничной зоне и вывести на территорию Израиля.
Туннель, имевший два ответвления, вел от окраин города Газа на восток, в сторону израильской границы. По всей видимости, боевики ХАМАСа рассчитывали углубить туннель в районе пограничных заградительных сооружений и вывести его в районе поселков Нахаль Оз или Алумим.
Работы по восстановлению и углублению этого туннеля были замечены израильскими военными несколько недель назад.
В период проведения антитеррористической операции "На заре" (5-7 августа), когда ЦАХАЛ действовал против "Исламского джихада", уничтожение этого туннеля, обнаруженного ранее, было отложено.
В итоге туннель был разрушен путем заливки в него герметизирующих материалов.
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