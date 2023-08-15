Палестинские террористы вновь попытались осуществить ракетный обстрел поселка Шакед
Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что во вторник, 15 августа, выпустила ракету "Касам-1" из района Дженина в сторону поселка Шакед в северной Самарии.
Боевики "Батальона аль-Айяш" опубликовали видеоролик, на котором видны приготовления к запуску ракеты, но не сам запуск.
В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что действительно террористами была предпринята неудачная попытка запустить самодельную ракету. Силы ЦАХАЛ обнаружили то, что осталось от ракеты и пусковой установки. Ведется розыск боевиков, пытавшихся осуществить обстрел.
Это уже шестой запуск ракеты из района Дженина за последние три месяца.
С мая ответственность за подобные обстрелы берет на себя "Батальон аль-Айяш". Название группировки указывает на ее связь с террористической организаций ХАМАС, так она названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.
Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.
Взрыв в северной Самарии: возможно, в сторону поселка Шакед была выпущена ракета
"Батальон аль-Айяш" объявил об обстреле территории Израиля из северной Самарии