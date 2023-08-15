Палестинские террористы вновь попытались осуществить ракетный обстрел поселка Шакед

Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что во вторник, 15 августа, выпустила ракету "Касам-1" из района Дженина в сторону поселка Шакед в северной Самарии.

Боевики "Батальона аль-Айяш" опубликовали видеоролик, на котором видны приготовления к запуску ракеты, но не сам запуск.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что действительно террористами была предпринята неудачная попытка запустить самодельную ракету. Силы ЦАХАЛ обнаружили то, что осталось от ракеты и пусковой установки. Ведется розыск боевиков, пытавшихся осуществить обстрел.

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Это уже шестой запуск ракеты из района Дженина за последние три месяца.

С мая ответственность за подобные обстрелы берет на себя "Батальон аль-Айяш". Название группировки указывает на ее связь с террористической организаций ХАМАС, так она названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.

Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.

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