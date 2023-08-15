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    В Израиле

    Палестинские террористы вновь попытались осуществить ракетный обстрел поселка Шакед

    время публикации: | последнее обновление:
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    Палестинские террористы утверждают, что выпустили ракету из Дженина в сторону поселка Шакед
    Abed Khatib/Flash90

    Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что во вторник, 15 августа, выпустила ракету "Касам-1" из района Дженина в сторону поселка Шакед в северной Самарии.

    Боевики "Батальона аль-Айяш" опубликовали видеоролик, на котором видны приготовления к запуску ракеты, но не сам запуск.

    В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что действительно террористами была предпринята неудачная попытка запустить самодельную ракету. Силы ЦАХАЛ обнаружили то, что осталось от ракеты и пусковой установки. Ведется розыск боевиков, пытавшихся осуществить обстрел.

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    Это уже шестой запуск ракеты из района Дженина за последние три месяца.

    С мая ответственность за подобные обстрелы берет на себя "Батальон аль-Айяш". Название группировки указывает на ее связь с террористической организаций ХАМАС, так она названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.

    Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Августа 2023
    Взрыв в северной Самарии: возможно, в сторону поселка Шакед была выпущена ракета
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Июля 2023
    "Батальон аль-Айяш" объявил об обстреле территории Израиля из северной Самарии
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