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    В Израиле

    "Батальон аль-Айяш" объявил об обстреле территории Израиля из северной Самарии

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    Карты генштаба СССР; Палестинский информационный центр

    Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что в четверг, 27 июля, обстреляла израильский поселок Рам-Он ракетой "Касам-1". Об этом сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Опубликовано видео запуска ракеты.

    Заявлено, что обстрел был осуществлен "в ответ на преступления оккупантов и поселенцев в Аль-Аксе" – то есть в ответ на восхождения евреев на Храмовую гору в Иерусалиме в день траура 9 ава.

    Информация об обстреле пока не подтверждается и не комментируется командованием ЦАХАЛа и гражданскими властями Израиля. Из поселка Рам-Он сведений о причиненном ущербе не поступало.

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    10 июля боевики "Батальона Аль-Айяш" объявляли, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед. Тогда было подтверждено обнаружение обломков ракет и стоек для их запуска. Ущерб причинен не был.

    26 июня была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа тогда сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.

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    25 июня была разрешена к публикации информация, что в День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог.

    24 мая в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии. Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы. Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: ""Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "Касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорилось в записке. Пресс-служба Армии обороны Израиля тогда передавала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана была силам безопасности для дальнейшего расследования. Позже сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии писал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета была сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона. Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество пороха, которого хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.

    Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.

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    Название группировки "Батальон аль-Айяш" указывает на ее связь с террористической организаций ХАМАС, так она названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в январе 1996 года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Июля 2023
    ЦАХАЛ: возле поселка Шакед обнаружены обломки двух палестинских ракет
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Июля 2023
    Палестинские источники: осуществлен запуск двух ракет в сторону поселка Шакед из Дженина
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Июня 2023
    ЦАХАЛ: из Дженина была выпущена ракета, она взорвалась на территории ПА
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Июня 2023
    Разрешено к публикации: подготовленная к запуску ракета была обнаружена возле Иерусалима
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Мая 2023
    В Самарии обнаружена ракетная установка, нацеленная на израильское поселение
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