"Батальон аль-Айяш" объявил об обстреле территории Израиля из северной Самарии
Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что в четверг, 27 июля, обстреляла израильский поселок Рам-Он ракетой "Касам-1". Об этом сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Опубликовано видео запуска ракеты.
Заявлено, что обстрел был осуществлен "в ответ на преступления оккупантов и поселенцев в Аль-Аксе" – то есть в ответ на восхождения евреев на Храмовую гору в Иерусалиме в день траура 9 ава.
Информация об обстреле пока не подтверждается и не комментируется командованием ЦАХАЛа и гражданскими властями Израиля. Из поселка Рам-Он сведений о причиненном ущербе не поступало.
كتيبة الــعيـاش: قصف مستوطنة "رام أون" بصاروخ قــســام (1) ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين في الأقصى pic.twitter.com/kCJjwDATTc— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2023
10 июля боевики "Батальона Аль-Айяш" объявляли, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед. Тогда было подтверждено обнаружение обломков ракет и стоек для их запуска. Ущерб причинен не был.
26 июня была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа тогда сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.
25 июня была разрешена к публикации информация, что в День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог.
24 мая в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии. Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы. Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: ""Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "Касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорилось в записке. Пресс-служба Армии обороны Израиля тогда передавала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана была силам безопасности для дальнейшего расследования. Позже сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии писал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета была сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона. Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество пороха, которого хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.
Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.
Название группировки "Батальон аль-Айяш" указывает на ее связь с террористической организаций ХАМАС, так она названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в январе 1996 года.
ЦАХАЛ: возле поселка Шакед обнаружены обломки двух палестинских ракет
Палестинские источники: осуществлен запуск двух ракет в сторону поселка Шакед из Дженина
ЦАХАЛ: из Дженина была выпущена ракета, она взорвалась на территории ПА
Разрешено к публикации: подготовленная к запуску ракета была обнаружена возле Иерусалима
В Самарии обнаружена ракетная установка, нацеленная на израильское поселение