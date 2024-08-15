ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС атакованы более 30 целей, уничтожены десятки террористов

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора. За последние сутки в Газе израильские ВВС атаковали более 30 целей.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки ими была ликвидирована группа боевиков и уничтожен склад оружия.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. За сутки бойцами бригад "Гивати" и "Нахаль" были ликвидированы около 20 террористов и разрушено здание, в котором находился вход в туннель.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены несколько террористов, охранявших склад оружия ХАМАСа. Кроме того, был ликвидирован ракетчик "Исламского джихада".