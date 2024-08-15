ЦАХАЛ о публикации "Гаарец" про "живые щиты" в Газе: такие действия запрещены

Командование ЦАХАЛа прокомментировало публикацию газеты "Гаарец", в которой утверждалось, что ЦАХАЛ вернулся к практике использования палестинцев в качестве "живого щита".

"Приказы и директивы ЦАХАЛа запрещают использовать гражданских жителей Газы, захваченных в полевых условиях, для военных миссий, которые ставят под угрозу их жизни. Протоколы и приказы были разъяснены войскам на местах. Претензии, изложенные в статье, были переданы на рассмотрение в соответствующие органы".

13 августа газета "Гаарец" опубликовала статью Янива Кобовица и Михаэля Хаузер-Това, в которой говорилось, что около двух месяцев назад телеканал "Аль-Джазира" показал видео, на котором солдаты ЦАХАЛа одевают задержанных палестинцев в военную форму и жилеты, прикрепляют к ним видеокамеры, а затем первыми заставляют войти в здание, которое необходимо проверить на наличие в нем боевиков или взрывчатки. От военнослужащих палестинцев отличает гражданская обувь, обычно кроссовки, и скованные руки. Расследование, проведенное редакцией "Гаарец", как утверждается в статье, подтверждает, что эта практика широко распространена и используется в различных районах сектора. О ней, по всей видимости, известно высшему командованию.

"Гаарец" напоминает, что эта практика, известная как "Ноаль шахен", была распространена в израильской армии в начале 2000-х годов, и использовалась до ее запрета БАГАЦем в 2005 году. Издание утверждает, что сейчас ЦАХАЛ вернулся к ней вновь.

Статья журналистов "Гаарец" была основана на свидетельствах жителей Газы и на беседах с израильскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в секторе Газы и ставшими свидетелями использования местных жителей для проверки зданий и туннелей.