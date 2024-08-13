"Гаарец": ЦАХАЛ использует жителей сектора Газы в качестве "живого щита"

Во вторник, 13 августа, газета "Гаарец" опубликовала статью Янива Кобовица и Михаэля Хаузер-Това, в которой утверждается, что ЦАХАЛ вернулся к практике использования палестинцев в качестве "живого щита".

В публикации говорится, что около двух месяцев назад телеканал "Аль-Джазира" показал видео, на котором солдаты ЦАХАЛа одевают задержанных палестинцев в военную форму и жилеты, прикрепляют к ним видеокамеры, а затем первыми заставляют войти в здание, которое необходимо проверить на наличие в нем боевиков или взрывчатки. От военнослужащих палестинцев отличает гражданская обувь, обычно кроссовки, и скованные руки.

Расследование, проведенное "Гаарецом", подтверждает, что эта практика широко распространена и используется в различных районах сектора, о ней, по всей видимости, известно высшему командованию.

"Гаарец" напоминает, что эта практика, известная как "Ноаль шахен", была распространена в израильской армии в начале 2000-х годов, и использовалась до ее запрета БАГАЦем в 2005 году. Издание утверждает, что сейчас ЦАХАЛ вернулся к ней вновь.

Статья журналистов "Гаареца" построена на свидетельствах как палестинцев, так и на беседах с израильскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в секторе Газы и ставшими свидетелями использования местных жителей для проверки зданий и туннелей.