ЦАХАЛ: ХАМАС опубликовал фото убитого заложника, тело которого вернули в Израиль в ноябре

Командование ЦАХАЛа отреагировала на публикацию ХАМАСом фотографии заложника, убитого террористом в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа поясняет: "Речь идет о заложнике, который был убит, а его тело было возвращено в ходе операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в конце ноября. Семья погибшего была тогда уведомлена представителями ЦАХАЛа".

Ранее 15 августа СМИ ХАМАСа и "Аль-Джазира" распространили заявление представителя ХАМАСа в Газе "Абу Убайды", спикера "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа), о том, что проведено расследование факта убийства охранником одного из заложников. В заявлении утверждается, что убийство было совершено после того, как боевик, охранявший заложника, узнал о гибели двух своих детей в результате удара ЦАХАЛа. "Абу Убайда" заявил, что это не оправдывает действия охранника, так как они "не соответствуют ценностям движения". ХАМАС распространил фотографии убитого заложника.

12 августа "Абу Убайда" объявил о гибели одного из израильских заложников и ранении двух женщин-заложниц. Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа тогда так прокомментировала заявление ХАМАСа: "Недавно террористическая организация ХАМАС в своем телеграм-канале опубликовала сообщение, в котором утверждается, что в двух различных инцидентах боевики ХАМАСа убили заложника и ранили двух заложниц. На этом этапе у нас нет данных, позволяющих подтвердить или опровергнуть это утверждение ХАМАСа. Мы продолжаем проверять достоверность этого сообщения, и сообщим о любых появившихся у нас данных".

Отметим, что в заявлении ХАМАСа говорилось, что заложники были убиты и ранены "новобранцами" ХАМАСа, которым была поручена охрана "израильских пленных".