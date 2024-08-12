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Израиль

ХАМАС сообщил о гибели заложника. ЦАХАЛ: мы не можем это подтвердить или опровергнуть

время публикации: 12 августа 2024 г., 22:36 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 23:11
ХАМАС сообщил о гибели заложника. ЦАХАЛ: мы не можем подтвердить или опровергнуть эти данные
Avshalom Sassoni/Flash90

Вечером 12 августа "Абу Убайда", спикер "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа), объявил о гибели одного из израильских заложников, и ранении двух женщин-заложниц.

Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа прокомментировала заявление ХАМАСа: "Недавно террористическая организация ХАМАС в своем телеграм-канале опубликовала сообщение, в котором утверждается, что в двух различных инцидентах боевики ХАМАСа убили заложника и ранили двух заложниц. На этом этапе у нас нет данных, позволяющих подтвердить или опровергнуть это утверждение ХАМАСа. Мы продолжаем проверять достоверность этого сообщения, и сообщим о любых появившихся у нас данных".

Отметим, что в заявлении ХАМАСа говорится, что заложники были убиты и ранены "новобранцами" ХАМАСа, которым была поручена охрана "израильских пленных". "Абу Убайда", подражая властям Израиля, заявил, что ХАМАС сформирует комиссию для расследования обстоятельств обоих инцидентов и опубликует результаты.

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