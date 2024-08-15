Сотни евреев посетили гробницу Йосефа в Шхеме. ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов

В ночь на 15 августа сотни еврейских паломников под прикрытием военных посетили гробницу Йосефа в Шхеме. Это было второе массовое паломничество к гробнице Йосефа после начала войны (первое состоялось в ночь на 8 июля).

Во время обеспечения безопасности паломничества в Шхеме происходили беспорядки. В лагере Балата вооруженные боевики атаковали израильских военных. По данным источников в ПА, в ходе столкновений двое боевиков были убиты, не менее четырех были ранены. О пострадавших с израильской стороны не сообщалось.

ЦАХАЛ заявляет: "Этой ночью силы ЦАХАЛа (бригада "Шомрон") действовали против террористов в Шхеме. В ходе операции террористы обстреляли военнослужащих и забросали их взрывными устройствами. Военные ответили стрельбой, поразив цели. Кроме того, в результате авиаудара были убиты двое вооруженных мужчин, действия которых представляли непосредственную угрозу военным, находившимся в этом районе. В то же время этой ночью ЦАХАЛ и силы специального назначения обеспечили доступ верующих к гробнице Йосефа в Шхеме".

18 октября 2023 года гробница Йосефа в Шхеме была разгромлена арабами после фальшивого сообщения о том, что ЦАХАЛ якобы был причастен к гибели сотен людей около больницы "Аль-Ахли" в секторе Газы.

Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

2 октября 2023 года несколько туристов без согласования с ЦАХАЛом прошли в Шхем к гробнице Йосефа, где на них было совершено нападение. Двое туристов получили ранения. Военные оказали помощь пострадавшим и вывели их из Шхема.

30 августа 2022 года пять израильтян, без согласования с ЦАХАЛом пробравшиеся минувшей ночью в комплекс гробницы Йосефа в Шхеме, были обстреляны террористами. Двое паломников, жители Иерусалима и Бейтар-Илита 17 и 22 лет, получили пулевые ранения. Автомобиль, на котором они прибыли в комплекс, был подожжен в ходе начавшихся беспорядков. На допросе паломники утверждали, что направлялись в Бней-Брак, а в гробницу попали по ошибке.

10-11 апреля 2022 года гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.