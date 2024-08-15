16 августа ожидается прибытие в Израиль министров иностранных дел Франции и Великобритании

Канцелярия министра иностранных дел Исраэля Каца сообщила, что в пятницу, 16 августа, в Израиль с краткосрочным визитом прибудут главы МИД Франции и Великобритании.

Стефан Сежурне и Дэвид Лэмми планируют встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром иностранных дел Исраэлем Кацем.

Визит Сежурне и Лэмми в Израиль является частью усилий европейских стран по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности в регионе и продвижению сделки по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газы.

Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление Дэвида Лэмми, сделанное накануне поездки в Иерусалим. "Это решающий момент для глобальной стабильности. Ближайшие часы и дни могут определить будущее Ближнего Востока, – сказал глава МИДа, в очередной раз призвав к немедленному прекращению огня в секторе Газы. – Великобритания продолжает использовать все имеющиеся у нее дипломатические рычаги для достижения прекращения огня".