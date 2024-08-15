x
15 августа 2024
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

16 августа ожидается прибытие в Израиль министров иностранных дел Франции и Великобритании

время публикации: 15 августа 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 19:16
16 августа ожидается прибытие в Израиль министров иностранных дел Франции и Великобритании
Фото NEWSru.co.il

Канцелярия министра иностранных дел Исраэля Каца сообщила, что в пятницу, 16 августа, в Израиль с краткосрочным визитом прибудут главы МИД Франции и Великобритании.

Стефан Сежурне и Дэвид Лэмми планируют встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром иностранных дел Исраэлем Кацем.

Визит Сежурне и Лэмми в Израиль является частью усилий европейских стран по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности в регионе и продвижению сделки по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газы.

Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление Дэвида Лэмми, сделанное накануне поездки в Иерусалим. "Это решающий момент для глобальной стабильности. Ближайшие часы и дни могут определить будущее Ближнего Востока, – сказал глава МИДа, в очередной раз призвав к немедленному прекращению огня в секторе Газы. – Великобритания продолжает использовать все имеющиеся у нее дипломатические рычаги для достижения прекращения огня".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2024

314-й день войны в Израиле: десятки убитых террористов в Газе и Шхеме. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 августа 2024

Израильская делегация прибыла на переговоры в Доху
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2024

Нетаниягу одобрил участие делегации Израиля в переговорах по заложникам в Катаре