Нетаниягу одобрил участие делегации Израиля в переговорах по заложникам в Катаре

По итогам совещания с переговорной группой и высокопоставленными сотрудниками системы безопасности Биньямин Нетаниягу одобрил отъезд делегации на переговоры по заложникам в Доху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров", – говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

По информации радиостанции "Кан Бет", делегация Израиля отправится в Катар в полном составе, включая главу "Мосада" Давида Барнеа, главу Службы общей безопасности Ронена Бара и генерала Ницана Алона.