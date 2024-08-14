Нетаниягу одобрил участие делегации Израиля в переговорах по заложникам в Катаре
время публикации: 14 августа 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 18:43
По итогам совещания с переговорной группой и высокопоставленными сотрудниками системы безопасности Биньямин Нетаниягу одобрил отъезд делегации на переговоры по заложникам в Доху.
"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров", – говорится в сообщении канцелярии главы правительства.
По информации радиостанции "Кан Бет", делегация Израиля отправится в Катар в полном составе, включая главу "Мосада" Давида Барнеа, главу Службы общей безопасности Ронена Бара и генерала Ницана Алона.
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